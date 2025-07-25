Soruşturma kapsamında 4’ü polis memuru olmak üzere toplam 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde şehir merkezine yakın bir noktada meydana gelmiş, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede genç kadının cesedi yol kenarındaki bir valizin içinde bulunmuştu. Kısa sürede geniş çaplı bir soruşturma başlatan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli kişileri tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında 4 aktif görevde olan polis memurunun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Ayşe Tokyaz'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor. Öte yandan, olayın perde arkasını aydınlatmak amacıyla soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Adli kaynaklar, şüphelilerin daha önce Ayşe Tokyaz ile bir bağlantısının olup olmadığını da araştırıyor.

Kamuoyunu derinden sarsan cinayetle ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.