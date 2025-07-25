İnegöl 2024 yılı istatistiklerine göre ilçe nüfusuna kayıtlı ancak Bursa dışında ikamet eden kişi sayısı 37 bin 53 kişi oldu. Memur ataması, öğrenci, evlilik, iş vb. nedenlerle İnegöl’den geçici ya da kalıcı göç edenler en çok İstanbul’u tercih etti.

İkametini İstanbul’a taşıyanların sayısı 11 bin 322 kişiye ulaştı. Bursa ili dışında İnegöl nüfusuna kayıtlı kişilerin ikamet ettiği iller ise sırasıyla şu şekilde;

Adana 101 kişi, Adıyaman 10 kişi, Afyon 225 kişi, Ağrı 13 kişi, Aksaray 21 kişi, Amasya 38 kişi, Ankara 2 bin 611 kişi, Antalya 1726 kişi, Ardahan 40 kişi, Artvin 60 kişi, Aydın 355 kişi, Balıkesir 1112 kişi, Bartın 51 kişi, Batman 19 kişi, Bayburt 27 kişi, Bilecik 902 kişi, Bingöl 10 kişi, Bitlis 32 kişi, Bolu 110 kişi, Burdur 60 kişi, Çanakkale 501 kişi, Çankırı 25 kişi, Çorum 33 kişi, Denizli 155 kişi, Diyarbakır 61 kişi, Düzce 140 kişi, Edirne 125 kişi, Elazığ 66 kişi, Erzincan 28 kişi, Erzurum 86 kişi, Eskişehir 1620 kişi, Antalya 92 kişi, Giresun 26 kişi, Gümüşhane 22 kişi, Hakkari 28 kişi, Hatay 62 kişi, Iğdır 18 kişi, Isparta 109 kişi, İstanbul 11 bin 322 kişi, İzmir 2 bin 324 kişi, Kastamonu 84 kişi, Kayseri 98 kişi, Kilis 11 kişi, Kırıkkale 25 kişi, Kırklareli 102 kişi, Kırşehir 31 kişi, Kocaeli 1516 kişi, Konya 228 kişi, Kütahya 582 kişi, Malatya 16 kişi, Mardin 34 kişi, Muğla 678 kişi, Muş 23 kişi, Nevşehir 32 kişi, Niğde 23 kişi, Sakarya 646 kişi, Samsun 130 kişi, Şanlıurfa 65 kişi, Siirt 18 kişi, Sinop 24 kişi, Şırnak 56 kişi, Sivas 37 kişi, Tekirdağ 428 kişi, Tokat 37 kişi, Trabzon 111 kişi, Tunceli 13 kişi, Uşak 69 kişi, Van 49 kişi, Yalova 495 kişi, Yozgat 56 kişi ve Zonguldak 155 kişi.

BURSA SINIRLARINDA İNEGÖL YERLİSİ KAÇ KİŞİ?

Açılanan raporda kütüğü İnegöl’e kayıtlı kişi sayısı ülke genelinde 211 bin 684 olarak açıklandı. Bursa genelindeki İnegöl kütüğüne kayıtlı yerli sayısı ise 174 bin 631 olarak hesaplandı.