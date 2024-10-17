Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi’nin zeytinliklerinde hasat başladı.

İlk hasadı gerçekleştiren Başkan Mesut Ergin, "Biz tüm Ayvalıklıların olan, Belediyemizin, 5 bin zeytin ağacının mahsulünü işleyip elde edilen zeytinyağlarını da kooperatif mağazalarımızda satışa sunuyoruz. O zeytinin tek bir tanesine bile gözü gibi bakan tüm çiftçilerimize ve belediye arazilerinde hasat yapan emekçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Toplanan ürunlerin Tariş tesislerinde sıkılarak dinlendirildikten sonra kooperatif mağazasında satışa sunulacağını belirten Başkan Mesut Ergin, "Çiftçimizin, doğal ve katkısız mahsülü hak ettiği ücrete satacağı, bereketi bol bir hasat sezonu diliyorum" dedi.