Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta saat 09.30'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, saat 10.30'da Hüsnü Uğural Stadyumu'nda sürdü.

Soğuk havaya rağmen binlerce vatandaşın katıldığı stadtaki tören; Ayvalık Belediyesi'nin efsanevi bando takımının eşliğinde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öğrenciler ve halkı selamlamasıyla süren bayram töreninde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, 'Eğitimde yeni bir vizyon ortaya koyan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerine bağlı, düşünen, üreten, bilim ve ahlakla yoğrulmuş nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın sadece akademik başarılarıyla değil; vicdanları, sorumluluk duyguları ve milli-manevi değerleriyle de güçlü bireyler olarak yetişmeleri en büyük önceliğimizdir' dedi.

Ailelere seslenen Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır, 'Yaşanan son olaylar bir kez daha göstermiştir ki, çocuklarımızın gelişiminde en belirleyici rol biz baba ve annelere aittir. Özellikle dijital dünyanın hızla genişlediği bu çağda, çocuklarımızın maruz kaldığı içeriklere dikkat etmek, onları doğru yönlendirmek ve sağlıklı bir denge kurmalarına yardımcı olmak büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki sevgi, ilgi ve açık iletişimle çocuklarımızın yanında olmak; onları sadece korumakla kalmaz, aynı zamanda bilinçli, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlar.' ifadelerini kullandı.

Katkı veren herkese teşekkür etti

Konuşmasına öğrencilere de seslenen Müdür Bahadır, 'Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarını, umudu ve en kıymetli hazinelerisiniz. Gözlerinizdeki ışık, yüreğinizdeki sevgi ve azim, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en güçlü teminatıdır. Bugünün anlam ve önemine yakışır bir şekilde gerçekleştirilen çelenk sunma ve şu an icra ettiğimiz tören programlarını hazırlayan okullarımıza, idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve her zaman olduğu gibi bu bayram gününde de öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak bizlerle beraber olan siz değerli katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum' dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri; Kaymakam Hasan Yaman ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören, resmigeçit ile sona erdi.