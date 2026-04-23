İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na büyük bir coşku ve gösteriyle kutlandı. Bando gösterisi ve kortej yürüyüşüyle yapılan kutlamalara yalnızca Türk vatandaşları değil dünyanın dört bir yanından gelen yabancı uyruklu vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

'Kendi çocukluğuma gittim'

Havalimanındaki kutlamaların ardından yoğun bir şekilde duygulandığını belirten Hakan Koçan, 'Buradaki bandoyla beraber çok duygulandım. Çok güzel bir performans sergilediler. Uzun süredir yurt dışında olduğum için böyle bir şeyi yeniden duyabilmek ve görebilmek çok mutlu etti ve duygulandırdı. Burada bayrak sallayan aileleri, çocukları görmek daha da mutlu etti beni. Kendi çocukluğuma gittim. Şu anda çocuk oldum. O yüzden çok duygulu bir andı benim için' şeklinde konuştu.

'Bu özel günde burada olmak harika'

Aslen Nijeryalı olan ve memleketi Lagos'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Benjamin Atsu; kutlamalardan bir hayli etkilendiğinin altını çizerek, 'Çok güzel, renkli bir kutlama. Türk halkının ne kadar vatansever olduğunu görebiliyorum. Şehre gittiğiniz zaman, pek çok binanın Türk bayrağıyla donatıldığını görüyorsunuz. Ve burada, havalimanında, tüm yolculara milli bayram havası yaşatılıyor ve bunu bizzat yaşadığımız için mutluyuz. Yani güzel bir kutlama. Türkiye ile birlikte kutluyoruz. Bağımsızlığın kazanılmasının üzerinden kaç yıl geçtiğini bilmiyorum ancak bu özel günde burada olmak harika. Teşekkür ederim' ifadelerinde bulundu.