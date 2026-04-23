Süper Lig’de lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının kaderini büyük ölçüde belirlemesi beklenen derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak kritik mücadele, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Ferhat Gündoğdu’nun başkanlığını yaptığı MHK ise karşılaşmanın hakemi olarak Yasin Kol’u açıkladı.

Derbi hakeminin açıklanmasının ardından Galatasaray, Başkan Dursun Aydın Özbek imzasıyla TFF’nin mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını bildirdi. Fenerbahçe ise sarı-kırmızılı kulüp başkanının geçmişte kullandığı “Sakın ha” ifadelerine, rakibinin maçlarında verilen hakem kararları üzerinden dikkat çeken bir göndermeyle karşılık verdi.

"ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?"

Galatasaray, derbi maça 3 gün kala rakibinin paylaşımına, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi" mesajıyla karşılık verdi.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Sarı-lacivertliler, "Kişi kendinden bilir işi" mesajını yazdı.

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekipte, maçın ardından hakem Yasin Kol’un yönetimine sert eleştiriler yöneltildi. Teknik direktör Okan Buruk, sahada yaşananların ortada olduğunu belirterek, “Bu yüzden maçı konuşmaya gerek yok. Zor bir mücadeleden sağ çıktık. Kazım’ın gözü ciddi tehlike atlattı, iki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Taraftarımıza sesleniyorum; bu yaşananlardan sonra birbirimize daha fazla destek olmalı ve nasıl bir Galatasaray ortaya koyacağımızı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.