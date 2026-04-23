Edinilen bilgilere göre, Bor Şeker’in Yıldız Holding’den şeker kotasını devralmasının ardından fabrikanın kapanma sürecine girdiği bildirildi. Rekabet Kurumu onayının tamamlanmasıyla birlikte tesisin fiilen atıl duruma düşeceği ifade edildi.

500 İŞÇİ İŞSİZLİK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Kararın en büyük etkisinin istihdam alanında hissedileceği belirtiliyor. Fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçinin işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedilirken, gelişmenin bölge ekonomisinde de daralmaya yol açabileceği değerlendiriliyor. Uzun yıllardır fabrikanın etrafında şekillenen tarım, nakliye ve yan sanayi zincirinin de süreçten olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

PANCAR ÜRETİCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYIP

Yılda yaklaşık 600 bin ton pancarı işleme kapasitesine sahip olan fabrika, Sakarya ve çevresindeki üreticiler açısından kritik bir merkez konumundaydı. Yeni dönemde bölgede yetiştirilen pancarın, Niğde’de bulunan Bor Şeker tesislerinde işleneceği bilgisi paylaşılıyor.

Gelişmenin ardından Şeker-İş Sendikası Adapazarı Şubesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Fabrikanın kapanmasının yalnızca ekonomik değil, sosyal sonuçlar da doğuracağına dikkat çekilen açıklamada, “Bu fabrika kapanırsa yalnızca bacası sönmez, umutlar söner, emek sessizliğe gömülür” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Mesele yalnızca bir fabrika değildir. Mesele, emeğin geleceği, üretimin devamlılığı ve bir şehrin kaderidir” denildi. Sendika, açıklamasını “Bizler buradayız. Üretmek için hazırız. Çalışmak için kararlıyız. Bu ülkeye katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz” sözleriyle tamamladı.