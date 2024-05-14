Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 7. Küçükköy Teferic Şenlikleri bu yıl 17-18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenlik programı yine dopdolu. Şenliğe katılan konuklar üç gün boyunca Küçükköy’ün ve balkan kültürünün tadını çıkaracak.

17 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da Küçükköy Üretim Mutfağı’nın önünden başlayacak olan şenlik; 120 dansçının katılımı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşü, ardından Küçükköy Cami Avlusundaki resmi açılış töreninde günün anlamına ilişkin konuşmalarla devam edecek.

Gün içerisinde sergilenecek olan halk dansları, stant turları, Balkan Bandosu konserleri, sabun atölyeleri, Balkan ülkeleri Halk Oyunları gösterilerinden sonra, saat 19.00 ve saat 20.50’de Grup Gardaşlar Küçükköy Cami Avlusu’nda nostaljik şarkılarıyla sanatseverlere seslenecek. 18 Mayıs Cumartesi günü ise Balkan bandosunun stant aralarında vereceği konserle başlayacak olan etkinlikler, gün boyunca, Küçükköy Üretim Mutfağı’nın düzenlediği özel mantı atölyesinde, farklı tatları sevenleri buluşturacak.

16.00-17.00 saatleri arasında ise Arzu Yanardağ, Çisil Oral, Erbil Göktaş “Yerelde Sanat” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından Balkan ülkeleri Halk Oyunları gösterileri ve saat 19.00’da Ljiljan konserinde sanatçı sevenlerine dillerden düşmeyen Boşnak şarkılarını seslendirecek. Ljiljan, saat 21.00’de ikinci konserini yine Küçükköy Cami Avlusunda verecek.

Şenliklerin son gününde Sabancı çocuk etkinleri var. Saat 13.00’de Sabancı teknolojiler atölyesi; drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri, saat 16.00’da Şudabap çocuk konseri, 18.00’de tekrardan drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri gerçekleştirilecek.7. Küçükköy Teferic Şenlikleri Sabancı Teknolojiler Atölyesi bahçesinde saat 21.00’deki mübadele konseriyle sona erecek.