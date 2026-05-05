Petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımaya devam ediyor. Savaş sürecinde eşel mobil sistem devreye alınmış olsa da motorinin litre fiyatı 80 liraya kadar çıkmıştı.

Türkiye’de güncel olarak benzinin litresi kentlere göre 64 ile 66 lira arasında değişirken, motorinin litre fiyatı ise 71 ile 74 lira bandında satılıyor. Ancak Goldman Sachs’ın son değerlendirmesi, fiyatlarda yeni artışların yaşanabileceğine işaret ediyor.

Goldman Sachs, Hürmüz krizi sonrasında küresel petrol stoklarında ciddi bir azalma yaşandığını belirtti. Bankanın analizine göre dünyadaki petrol stokları, küresel talebin yalnızca 101 günlük kısmını karşılayabilecek seviyeye geriledi.

Mevcut koşulların sürmesi halinde, petrol stoklarının mayıs ayı sonuna kadar 98 günlük seviyeye düşebileceği tahmin ediliyor. Bu rakam, son yılların en düşük stok tamponlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Stoklardaki gerilemenin temel nedeni ise Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine kapalı olması olarak gösteriliyor. Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bu hatta yaşanan aksaklıklar, petrol arz dengesini doğrudan etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, stokların henüz tamamen kritik seviyelere inmediğini ancak mevcut hızla erimenin sürmesi halinde yaz aylarında piyasalarda daha sert fiyat hareketleri görülebileceğini belirtiyor.