Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; her yıl geleneksel olarak kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği Ayvalık Kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD) resim sergisi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde açıldı.

Birbirinden anlamlı eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu serginin açılışını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerçekleştirdi.

28 Mayıs akşamına kadar ziyarete açık olacağı öğrenilen sergideki eserlerin AYKÜSAD Resim Atölyesine katılarak Ayşe Tuba Demirhan’dan eğitim alan 15 kursiyere ait olduğu belirtildi.

AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay, “Dernek olarak her yıl dönem sonu sergisi açıyoruz. Bu sergimize resim atölyemize katılan kursiyerlerin yağlıboya, suluboya ve karakalem çalışmaları yer aldı. Atölyemize katılanlar her geçen gün daha iyi resim çalışmaları yapıyorlar. AYKÜSAD olarak Ayvalık’ın kültür sanat ekseni olma yönünde çalışmalarımız devam edecek” dedi.