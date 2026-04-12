Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesinde 1 yaşındaki Miran T., mutfakta bulunan fare zehrini şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuğun durumu fark eden ailesi, Miran T.’yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Burada tedavi altına alınan minik çocuk, çocuk servisine yatırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer aileleri özellikle küçük çocukların ulaşabileceği yerlere tehlikeli maddelerin bırakılmaması konusunda uyardı.

