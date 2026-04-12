Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Ataşehir Ata Koşusu yüzlerce sporcuyu 'İyiliğe Koş, Ataşehir'de Buluş' sloganıyla aynı parkurda bir araya getirdi. İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilen yarış; 5 kilometre, 10 kilometre ve Çocuk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi. İstanbul'da uzun soluklu bir spor geleneğinin temellerini atmayı hedefleyen organizasyon, büyük bir rekabet ve ödül heyecanına sahne oldu.

Başkan Adıgüzel de koşuya katıldı

Yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık bin 200 yarışmacının katıldığı koşu, Turgut Özal Bulvarı Migros Genel Müdürlüğü önünden başlayarak, Ataşehir'i 10 kilometre dolaştıktan sonra yine aynı noktada son buldu. 10 kilometre Genel Klasman yarışında; erkekler ve kadınlarda ayrı ayrı olarak ilk 8'e dahil olanlar ile 11 farklı yaş grubunda ilk 3'e giren yarışçılara para ödülü verilirken, ayrıca yarışları bitiren tüm katılımcılara da katılım madalyası ve online sertifika sunuldu. Ata Koşusu'na eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte katılarak 10 kilometre yarışını tamamlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yarış başlamadan önce tüm koşuculara başarılar diledi. Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini vurgulayan Başkan Adıgüzel, sportif faaliyetlerin Ataşehir'de yaygınlaşmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de koşuya katılarak ödül töreninde yer aldı.

Birinciler 25'er bin TL ödül kazandı

10 kilometrelik parkur birinciliğini kadınlar kategorisinde Damla Çelik, erkekler kategorisinde Adel Mechaal elde ederek, 25'er bin TL'lik para ödülü kazandı. Yarışmayı Erkekler Kategorisinde; ikinci sırada Obadîah Kiplangat, üçüncü sırada Abdulhalik Çağıran bitirdi. Kadınlar Kategorisinde ise koşuyu; ikinci sırada Dilay Yıldızhan ve üçüncü sırada Gamze Altuntaş bitirdi.

Yarışmanın 5 kilometre parkurunu kadınlarda 1. sırada Serap Alımlı bitirirken, 2. sırada Aslı Şerife Sertçelik, 3. sırada Sevda Şahin Mırız yer aldı. Erkeklerde ise 1. sırayı Öncü Telek, 2. sırayı Arif Avcı ve 3. sırayı Haşim Girgin aldı.

'Güzel bir tecrübe kazanmış oldum, kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum'

Çocuk Koşusu'na katılan yarışmacılardan Ödül Kurt, 'Bugün çok heyecanlı geçti, kendimi yapamayacağım sandım ama yaptım. Biraz yoruldum, ayaklarım acıdı ama eğlenceliydi' dedi. Ulus Kurt ise, 'Benim için güzel ve iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Burada güzel bir tecrübe kazanmış oldum. Kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum. Manisa'dan İstanbul'a maraton için geldik. Diğer sporcular da inşallah iyi dereceler yaparlar' şeklinde konuştu.

'Bizi mutlu ettiği için başkana teşekkür ederiz'

Çocuk koşuculardan Duru Nisan Tokat, 'Çok iyi hissediyorum, hep beraber çok güzel koştuk. Hava biraz soğuktu ama eğlenceliydi, yine de koşabildik. Buraya bir sürü koşucu çağırdığı ve bizi mutlu ettiği için başkana teşekkür ederiz' dedi. Son olarak Deniz Genen, 'Bugün çok eğlenceliydi, annem de 5K'da koştu. Çok eğlenceliydi ama biraz fazla soğuktu. Etkinlik çok eğlenceliydi, başka zamanlarda da olursa yine geleceğim' ifadelerine yer verdi.

Başkan Adıgüzel: 'Spor yaptığımız için çok mutluyuz'

Organizasyonun ödül töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hem parkurun zorluk derecesine hem de sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, 'Hepinizi tebrik ediyorum, bu parkurları tamamlamak hiç kolay değil. 'İyiliğe Koş, Ataşehir'de Buluş' dedik ve burada hep birlikte buluştuk. Ben de biraz önce 10K yarışını tamamladım. Açık söylemek gerekirse çok da kolay bir parkur değilmiş, yokuşları olan bir parkur. Ama hep birlikte bu güzel koşuyu tamamladık. Öncelikle spor yaptığımız için çok mutluyuz' dedi.

'Sporcular sadece şampiyonluğa koşmuyor, burada herkes kendisi için koşuyor'

Yarışa yönelik uluslararası katılıma dikkat çeken Başkan Adıgüzel, dereceye giren sporculara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Ata Koşusunda başarılı sporcularımız birinciliğe koştular. Kenya'dan gelen arkadaşımız bugün Ataşehir'de koştu ve ikinci oldu. Yine birincimiz ve üçüncümüz de yurt dışından gelen misafirlerimiz. Ama sadece onlar rekor kırıp 29 dakikada 10 kilometreyi koşmadılar. Aynı zamanda çocuklarımız da koştu, kendi kişisel başarılarını artırdılar. 5K'da koşanlar oldu. Bu çok güzel bir başarı. Ahmet amcamız burada, 80 yaşında koşuyu tamamladı. Aslında herkesin kendisini alkışlamasını istiyorum. Çünkü spor önce kendimiz için yaptığımız, sonra fiziksel sağlığımız için yaptığımız bir aktivite. Sadece sporcular şampiyonluğa koşmuyor, burada herkes kendisi için koşuyor. Bizim bir hedefimiz var; Ataşehir'de her komşumuzun spor yaptığı bir ortamı oluşturmak, yediden yetmişe her komşumuzun sporun içinde olmasını sağlamak, Ataşehir'de sporu bir kültür haline getirmek.'