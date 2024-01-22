Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle milyon dolarlık gulet fırtınada sürüklenip kıyıya otururken, sahil bandındaki birçok iş yerinin şemsiye ile üzeri kapalı pergole ve çardakları fırtınada uçtu.

Meteorolojiye göre, dün öğleden sonra başlayan ve güney yönlerinden saatte 50 ile 75 kilometre esen, ani ataklarla zaman zaman 100 kilometre hıza ulaşan fırtına, Ayvalık sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı. Fırtınada sürüklenen milyon dolarlık bir gulet ise kıyıya vurdu.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki Yunus Emre Parkı rıhtımı başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ile Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki batan küçük balıkçı tekneleri, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki iş makineleriyle kurtarıldı. Şiddetli fırtına sebebiyle bazı ekili alanların da zarar gördüğü bildirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri ile polis ve jandarma ekiplerinin de teyakkuz halinde oldukları öğrenildi.