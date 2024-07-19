Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde makilik alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aktepe mevkiinde makilik alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Saat 17. 00 sıralarında başlayan yangın alanına itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. 2 helikopter ve 2 uçağın da katıldığı yangın söndürme çalışmalarına Ayvalık Belediyesi ile bazı özel firmaların su tankerleriyle vatandaşlar da katıldı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.

Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.