Adıyaman’da, Bahçelievler Mahallesi'nde korkunç bir cinayet olayı yaşandı. 41 yaşındaki Esma Biçer, eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Olay, 934 Sokak'ta bulunan evlerinde gerçekleşti.

İddialara göre, bir süredir eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle tartışan Kemal Biçer, öfkesine yenik düşerek Esma Biçer’i boğdu. Ardından cesedi bir torbaya koyarak evlerinin bahçesine attı. Cesedin kötü kokusu, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, torbanın içinde bir ceset olduğunu belirledi ve incelemelerde bulundu. Esma Biçer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, cinayet şüphelisi Kemal Biçer’i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor ve polis, cinayetin nedenlerini ve arka planını araştırıyor.