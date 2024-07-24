“En İyi Çevre” ödülüne değer görülen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) ve TEMA Vakfı’nın destekleriyle Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen “Mavi Bayrak” etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikler; Erdoğan Altındiş öncülüğünde çocuklara uçurtma yapma tekniklerinin gösterimi ile başladı. Etkinliğe katılan çocuklar, ebeveynleriyle birlikte renkli uçurtmalar yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde; TEMA Ayvalık Şube Başkanı Haluk Aysu’nun öncülüğünde, vakıf üyesi Çetin İşten’in de katılımıyla bölgede çevre temizliği gerçekleştirildi.

Mavi Bayrak Koordinatörlerinden Doğan Karataş ile Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil’in yanı sıra Ayvalık Belediyesi Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ve saat 11.00’de başlayan resmi törende; saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla süren törende konuşan TEMA Vakfı Ayvalık Şubesi yöneticilerinden Bilgi Yılmaz, vakıf şubesi olarak Ayvalık’ta yaptıkları çalışmaların yanı sıra Ayvalık Belediyesi, TÜRÇEV ve TEMA Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğin bir ilk olduğunu ve bu etkinliklerin önümüzdeki süreçte artarak sürdürüleceğini vurguladı.

TÜRÇEV Bölge Koordinatörü Yetkin Karabinali de yaptığı konuşmada, Balıkesir genelinde 49 mavi bayraklı plajın bulunduğunu hatırlatarak, “Bu 49 mavi bayrağın 20’si Ayvalık plajlarında dalgalanıyor. Bu sayının arttırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu yönde yaptığımız çalışmalara her zaman destek veren Ayvalık Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise Ayvalık’ın ’En İyi Çevre Ödülü’ne layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Denizleri Evimizmiş Gibi Düşündüğümüz, Masmavi Gökyüzünde Çöplerin Değil Uçurtmaların uçacağı, çocuklarımızın hem uçurtma yapmayı öğrenip hem de gönüllerince uçuracağı eğleneceği, deniz ve kumsallarımızdan çıkan atıkların sembolik anıtlarla sergileneceği, ’İzmaritsiz Ayvalık’ karikatür yarışmasının seçkisinin de yer aldığı Ayvalık 2024 Mavi Bayrak Farkındalık Etkinlikleri’mizde bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. 2023 yılında TÜRÇEV tarafından verilen ’En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülü 15 Büyükşehir, 6 il ve 42 İlçe belediyesi arasında Ayvalık Belediyesi’nin oldu. Ayvalık’ın 2024 yılında da bu başarıyı sürdürebilmek ve çevremize olan duyarlılığı arttırmak için düzenlediğimiz bu tür etkinliklerimizle Ayvalık’ımızı daha temiz bir hale getirebilmenin gayretindeyiz. Bu çalışmalarımızla ilçemizi daha yaşanılabilir ve Ayvalık kadar güzel bir hale getirebileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Eğitimci-Karikatürist Sönmez Yanardağ anısına “İzmaritsiz Ayvalık” isimli karikatür sergisi açıldı.

Etkinlik sırasında Ayvalıklı gönüllü çevreci ve dalgıç Çetin İşten tarafından ilçe merkezindeki dalışlarda deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilendi.

Etkinlikte; TEMA Ayvalık Şubesi tarafından deniz temizlikleri sırasında deniz dibinden çıkarılan 2 bin 320 adet çakmakla oluşturulan ağaç figürü de ilgi çekti.

KRATOS Kürek Takımı ve çevreci gençlerle birlikte denizden toplanılan atıklar Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teslim edildi. Etkinlikte çocuklar tarafından renkli, uçurtmalar ise güne adeta damgasını vurdu.

Etkinlikler; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Zeytin Çekirdekleri Topluluğu’nun verdiği konser ile sona erdi.