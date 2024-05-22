Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin yılsonu konserine ilgi yoğun oldu.
Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla Ayvalık Amfi Tiyatro’da Şef Çağrı Çalışır ve öğretmen N.Emre Yurdabak yönetiminde gerçekleşen Gençlik Konser’inde; öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri müziklerle velilere ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
Konser sırasında birbirinden hareketli şarkılara eşlik eden dinleyiciler adeta dev bir koro oluşturdu.
Konserin 19 Mayıs haftasında gerçekleşmesi nedeniyle ulusal bilinci yaşatacak marşları da seslendiren öğrenciler, konser sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Konser sonunda konuşan okul müdürü Veli Tuncay; Şef Çağrı Çalışır, okul yönetiminin yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, geceye katılan protokol üyeleri, Ayvalıklı hayırsever iş insanı Cihan Şişman ile geceye destek veren herkese teşekkür etti.