İlçede geçen yıl toplanan ayvanın önemli bir bölümü Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanırken, bu yıl ihracat yok denilecek kadar aza düştü. İç piyasa satışı ise ekseri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine gerçekleştirilirken, bu yıl ayvayı ayazın vurmasından dolayı kilogram fiyatı 250 TL'ye kadar fırladı. Geçen yıl bu fiyatlar yarı yarıya aşağıda olurken, bu durum hem üretici hem de alıcı tarafından üzüntüyle karşılandı.

'Bu sene ayvayı ayaz vurmasından dolayı fiyatlarımız biraz yüksek'

En son kasım ayında hasadı sona eren ayvanın bu yıl tadı tuzu olmadığı anlatan satıcı Kemal Şafak, 'Bu sene ayvayı ayaz vurmasından dolayı fiyatlarımız biraz yüksek. Fiyatlarımız şu anda kalitesine göre 25-150 TL aralığında. Çiftçimiz bu sene mağdur durumda. Fiyatlarımız o yüzden yüksek. Vatandaşımız yine de olsa az da olsa alıyor. Seneyi inşallah bu seneki gibi olmaz. Allah büyük; ayaz olmazsa seneye bolluk inşallah olur' dedi.