Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Turkcell Akademi, 'Yeni Nesil İş Hayatı' programı kapsamında 60 genç kızı iş dünyasına hazırlıyor. Programa bu yıl 300'ü aşkın başvuru yapıldı.

TÜRGEV ve Turkcell Akademi, üniversite öğrencileri ile yeni mezun genç kızlara yönelik 'Yeni Nesil İş Hayatı' programını başlattı. 27 Nisan'da başlayan program, 21 Mayıs 2026'ya kadar sürecek. Programa 300'ü aşkın başvuru arasından seçilen 60 katılımcı dahil edildi. Katılımcılar, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunlardan oluşuyor. Turkcell Akademi uzmanları tarafından yürütülen eğitimlerde yapay zeka farkındalığı, proje yönetimi, kariyer planlama, mülakat teknikleri, takım çalışması ve profesyonel iletişim konuları işleniyor. Katılımcılar eğitim süresince iş dünyasının dinamiklerini tanıyor, kurumsal kültürü deneyimliyor ve profesyonel süreçlere ilişkin bilgi ediniyor.

Eğitimler, TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde hibrit modelle veriliyor. Yüz yüze oturumlar çevrim içi seanslarla desteklenirken farklı şehirlerdeki katılımcılar da programa dahil oluyor. Teorik içerikler vaka analizleri ve interaktif yöntemlerle pekiştiriliyor.

'İş dünyası dijital dönüşümü okuyabilen bireyleri öne çıkarıyor'

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, programın kariyer hazırlığında önemli bir eşik oluşturduğunu belirterek genç kızların eğitimden iş hayatına uzanan yolculuğunda güçlü destek mekanizmaları kurduklarını vurguladı. Yılmaz, 'Genç kızlarımızın potansiyelini açığa çıkaran her çalışma, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım anlamı taşıyor. İş dünyası artık güçlü iletişim kurabilen, dijital dönüşümü okuyabilen ve üretim odaklı düşünebilen bireyleri öne çıkarıyor' dedi.

Program sonunda sertifika almaya hak kazanan katılımcıların iş hayatına katılması hedefleniyor. TÜRGEV, programın genç kızların istihdama katılımını desteklemesini ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının gelişimine katkı sunmasını öngörüyor.

30 yıllık deneyim ve dijital farkındalık çalışmaları

Yaklaşık 30 yıldır genç kızlara yönelik eğitim faaliyetleri yürüten TÜRGEV, dijital çağın risklerine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Merkezi, gençlere dijital bağımlılık, dikkat yönetimi ve sosyal medya kullanımı konularında destek veriyor. Güzel İşler Fabrikası çatısı altında ise sanat, zanaat ve teknoloji odaklı atölye çalışmaları yürütülüyor.