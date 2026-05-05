İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026-2035 Vizyon Programı'nda 'Aile Yılı' kapsamında yürüttüğü çalışmalarla örnek gösterilen 190 belediye arasında Pazaryeri Belediyesi de yer aldı. Başkan Tekin, program sonrası yaptığı değerlendirmede, Pazaryeri'nin adının böylesine prestijli bir platformda anılmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Tekin, 'Bakanlığımızın programında Pazaryeri Belediyesi'nin ismini görmek bizleri hem mutlu etti hem de daha fazla çalışmaya teşvik etti. Sosyal projelerde kararlılık mesajı veren Tekin, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen sosyal vizyonu ilçede en güçlü şekilde hayata geçirdik. 2026-2035 vizyonu doğrultusunda; ailelerimize, kadınlarımıza ve gençlerimize dokunan projelerimizi daha ileriye taşıyacağız. Pazaryeri'nin değerlerini tüm Türkiye'ye tanıtmak ve ilçemizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

