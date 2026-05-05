İstanbul'un göbeğinde alışılagelmişin dışında bir manzara yaşandı. İçerenköy Mahallesi Akça Sokak sakinleri, öğle saatlerinde bir ağaçta kümelenmiş dev bir arı kolonisiyle karşılaştı. Şehir içinde nadir görülen bu 'oğul verme' olayı, mahalle sakinleri tarafından panik yerine büyük bir heyecanla karşılandı. Yüzlerce arının bir araya toplandığı o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

'İnsanlara bir zararı yok, gayet güzel ve hoş bir doğa görüntüsü'

Sokak üzerinde dükkan işleten Muammer Sönmez, 'Bahar geldi hoş geldi, arılar bize bereket getirdi. Şehrin göbeğinde iş yerimizin önünde arılar oğul çıkarmaya geldi. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnsanlara bir zararı yok, gelip geçenler tabii tedirginlikle bakıyor ama bence gayet güzel ve hoş bir doğa görüntüsü. Şehrin içinde bunu gördüğümüz için mutluyuz' dedi.

'İnsanlar korkuyor ama korkulacak bir şey yok, oğul veren bir arıdan asla korkulmaz'

Arıcılıkla uğraşan mahalle sakini Muzaffer Kuş ise, 'Çocukluğumdan beri arılarla ilgiliyim, dedem ve babam da arıcıydı. Arıları çok severim, çok da iyi anlarım, hiç korkmam. Balkonumda bile kovanım var. Şehir içerisinde arıcılık yapmak gerçekten çok zordur. İnsanlar korkuyor ama korkulacak bir şey yok, hele ki yeni çıkmış ve oğul veren bir arıdan asla korkulmaz. Arı çoğalması için oğul verir, kraliçe arıyı dışarıya verir ve kendisini yeniler. Buraya da bunun için gelmişler, bir kız nasıl gidip yuva kurarsa onlar da şu an bunu yapıyorlar. Ama gerçekten arının sırrı çözülememiştir, Cenab-ı Allah ona öyle bir yetenek vermiş ki hiç kimse sırrını çözemedi' ifadelerine yer verdi.