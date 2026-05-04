Galatasaray'da sezon sonunda yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olmaya hazırlanan Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na verdi.
DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ
Asil: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül
SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın olağan seçim toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.