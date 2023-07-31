Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Babalı Sahili uzun kumsallardan oluşan sahili ve dört mevsim sörf yapmaya elverişli olmasıyla son yıllarda sörf turizminin gözdesi haline geldiKOCAELİ (İGFA) - Turizm şehir Kocaeli’de Kandıra Babalı Sahili uzun kumsallarının yanı sıra dört mevsim sörf yapmaya elverişli olmasıyla da dikkat çekiyor. Babalı sahili son yıllarda sörf turizminin gözdesi oldu.

Böylece Babalı da Kocaeli turizm haritasında daha önemli bir merkez haline geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bölgeye son yıllarda yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarıyla birlikte yerli-yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin turizm potansiyelini arttırmak için gerçekleştirdiği Doğa Kocaeli çalışmaları yeni bir etkinlikte doğaseverleri buluşturdu.

Kocaeli’nin turizm potansiyeli açısından önemli bir destinasyonu olan Babalı Sahili muhteşem doğal manzaraları, sahil şeridi boyunca uzanan kumsalları ve etkileyici doğa sporları imkânlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği tanıtım etkinliğiyle bir kez daha Babalı sörf köyüne dikkat çekildi. Dalga sörfü başlangıç eğitiminde deneyimli eğitmenler eşliğinde katılımcılara temel sörf teknikleri öğretilirken, Babalı Sahili'nin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarma fırsatı sundu.

Babalı sahili dünya çapında bir dalga sörfü noktası olarak ün kazanarak birçok yerli ve yabancı sörfçü tarafından sıklıkla tercih edilen bir marka haline geldi.

Babalı sahilindeki uygun dalga ve rüzgar koşulları sayesinde, dalga sörfü aktiviteleri yılın 280 günü gerçekleştirilebiliyor. Dalga kırıcılığının az olması, özellikle yeni başlayan sörfçüler için güvenli bir alan sunuyor.