Maçtan dakikalar
5. dakikada Augusto’nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.
18. dakikada sol taraftan Cerny’nin ortasında Bilal Toure'nin omuzuyla indirdiği topa Abraham’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Trabzonspor’un uzaklaştıramadığı topu Bilal Touere, ceza sahası içindeki Cerny kazandırdı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’nın solundan filelerle buluştu. 0-2
25. dakikada Beşiktaş savunmasının kafa ile uzaklaştırmak istediği top Muçi’nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
31. dakikada Orkun'un pasında soldan ceza sahasına giren Rashica’nın arka direğe pasında Cerny meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
37. dakikada Bilal Toure’nin Ozan Tufan’a yaptığı faul sonrası VAR'a giden hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Toure'yi kırmızı kartla oyundan attı.
48. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cerny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana’dan döndü.
50. dakikada Ozan Tufan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
63. dakikada Zubkov’un ceza sahası dışında sert vuruşunda Oulai’ye çarpan meşin yuvarlak yön değiştirerek ağlara gitti. 2-3
71. dakikada Bouchouari’nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destenoğlu’nda kaldı.
81. dakikada Oulai’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
84. dakikada Oulai’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zubkov’un ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destenoğlu’nun sağından ağlarla buluştu. 3-3
90. dakikada Zubkov’un vuruşunda kaleci Ersin’den dönen topu kale önünde bulunan Augusto tamamlamak istedi. Yine Ersin’in müdahalesiyle meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Hakem: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi (Savic dk. 46), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 84), Folcarelli (Bouchouari dk. 70), Olulai, Zubkov, Olaigbe (Sikan dk. 46), Muçi, Augusto
Yedekler: Onaralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Onuaralp Çakıroğlu, Cihan Çanak, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağ, Paulsita, Emirhan Topçu, Djalo, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Rashica (Jurasek dk. 76), Cerny (Taylan Bulut dk. 90), Bilal Toure, Tammy Abraham
Yedekler: Mert Günok, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartlay Yılmaz, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Abraham (dk. 18) Cerny (dk. 22 ve 31), Muçi (dk. 25), Oulai (dk. 63), Zubkov (dk. 84)
Kırmızı kart: Bilal Toure (dk. 31)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Orkun Kökçü, Enis Destenoğlu, Djalo, Abraham (Beşiktaş) , Mustafa Eskihellaç , Zubkov (Trabzonspor)