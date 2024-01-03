Bursa’nın İnegöl ilçesinde babasından izinsiz aldığı otomobil ile ilerlerken yayalara çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Zakarya A. (17) yönetimindeki 16 UZ 444 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan iki şahsa çarpmamak için ani manevra yaptı. Yağışla kayganlaşan yolda savrulan araç, kaldırıma çarpıp taklalar atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki arkadaşları Salih F. (18) ve Doğan B. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün, aracı babasından izinsiz alıp arkadaşlarıyla gezmeye gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.