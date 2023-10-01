Sultangazi'de dün öğleden sonra yaşanan olayda, iddiaya göre 16 yaşlarındaki A.E. adlı genç, arkadaşıyla birlikte babasının iş yerine ait kamyoneti çaldı. Kamyoneti kaçırdıktan sonra sokaklarda gezmeye başlayan gençler, yaklaşık 10 araca çarpıp zarar verdi. İlk olarak girdikleri sokakta park halindeki iki otomobile çarparken, daha sonra aynı sokak üzerinde bulunan bir motosiklete çarparak savurdular ve bir otomobile daha zarar verdiler. Bu kaçış sırasında sokaktaki insanlar ve diğer çocuklar panik içinde kaçıştılar.

Kamyoneti kaçıran gençler farklı sokaklara girerek başka araçlara da zarar verdi. Ancak, bir vatandaş, gençlerin peşinden giderek diğer araçlara ve kendilerine zarar vermemeleri için motosikletiyle önlerini kesti ve gençleri durdurdu. Durdurulan gençler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından araçları zarar gören vatandaşlar şikayetçi oldu. Yaşanan bu olay, mahalle sakinlerinin uzun süredir çözülmemiş olan altyapı sorunlarına dikkat çektiği bir dönemde gerçekleşti. Sokakta yaşayan Ferdi Engin isimli bir vatandaş, çocukların oyun oynadığı bir bölgede bu tür tehlikeli durumların yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda belediyeden altyapı sorunlarının çözülmesini ve mahalledeki riskli bölgelerin düzenlenmesini talep etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerin kaçırdıkları kamyonetle sokaklara girişleri, insanların panik içinde kaçtığı anlar ve kamyoneti kaçırarak diğer araçlara çarpmaları görülmektedir.