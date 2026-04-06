

Olay, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Güçlü Caddesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen kavgada silahların kullanılması sonucu Murat K. ve Ayhan T. bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.