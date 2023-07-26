Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede oğul bıçakla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarşamba köyünde sabaha karşı Ali Ç. (31), babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ali Ç., bıçak darbesiyle yaralandı. Evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Ç.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALİ ÇAKIRIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Süleyman ve Enes Çakır, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Ali Çakır'ın cenazesi ise eşinin isteği üzerine Bursa’nın İnegöl'e bağlı kırsal Yiğitköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

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