Türkiye de en sıcak gün olarak tarihe geçen bugün, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler denerken kuşlar ise, su akan yerlerde banyo yaptılar.

Yaşanan kavurucu sıcaklar vatandaşları olduğu gibi doğadaki hayvanları da bunaltıyor.

İnegöl Kemalpaşa mahallesinde yeşil alanların sulanması için kullanılan sistemi fark eden serçe ve kargalar, serinlemek için birbiriyle yarıştılar. Sistemden akan suyun etrafına konan kuşlar, sıcak havada serinlemek için duş aldılar. O anlar vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

İbrahim Uslu