Yenişehir Sulama Birliği Başkanı Sezai Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Babasultan Barajı sulama hattından yararlanan çiftçilere seslendi.

Çelik, yarından itibaren hatta su salımının başlayacağını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Açıklamasında, “Suyu ne kadar tasarruflu kullanırsanız, o kadar yararınıza olacaktır” ifadelerini kullanan Çelik, barajın mevcut doluluk oranının ise yüzde 43 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Tarım sezonunun verimli geçmesi için sulama planlamalarının dikkatli yapılması gerektiğini vurgulayan Çelik, çiftçilerin bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.