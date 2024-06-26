Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan barajında 2 gündür kayıp olan Emrah Ulucan(30)'ın cansız bedeni bulundu.



Olay saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan mahallesi mevkiinde sulama barajında meydana geldi. Araştırmayı sürdüren Ekipler, 2 gündür kayıp olan Emrah'ın son telefon sinyalinin Babasultan barajı mevkiinden geldiğini öğrendi. Baraja gelen Jandarma komutanlığı ekipleri baraj çevresinde araştırma yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız bedeni buldular. Olay yerine Polis dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıçlar gencin cansız bedenini sudan çıkardılar. Yapılan ilk incelemede gencin kimliği tespit edildi.

AİLESİ FERYAT ETTİ

Haberi alan gencin yakınları olay yerine akın etti. Gencin cenazesini gören ailesi ağıtlar yakarak gözyaşı döktüler. Emrah Ulucan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

TAKSİYLE GELMİŞ

Gencin ölmeden 2 gün önce ticari taksiyle baraj kenarına gelip taksiden indiği öğrenildi.

Evli olan Ulucan'ın 2 çocuğunun olduğu belirtildi.