Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PKB 757 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Esenler Otogarı'na yolcuları bırakarak evine doğru yola çıktı. TEM Otoyolu İSTOÇ önü, Edirne istikametine geldiğinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken otobüsten alevler yükseldi. Sürücü, otobüsü hemen yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkan yangın soğutma çalışmaları yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

