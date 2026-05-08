İstanbul Bağcılar'da Resul Doğantan'dan ticaret için yaklaşık 2 milyon lira borç alan adamın, çevredeki esnaf ve diğer komşuları olmak üzere yaklaşık 20 kişiden toplam 30 milyon TL civarında borç aldığı ve 'Cenazeye gidiyorum' diyerek geri ödemeden kaçtığı iddia edildi. Kendisinin de 2 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Doğantan, mağdur olduğunu ifade ederek karakola gidip 20 yıllık komşusundan şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Bağcılar Kirazlı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde emlakçı dükkanı olan esnaf Resul Doğantan, yaklaşık 20 yıldır tanıdığı oto lastikçi esnaf komşusu A.B. ile birçok kez ticaret yaptı. Arkadaşına senet karşılığı yaklaşık 2 milyon lira borç veren Doğantan, bir süre sonra ödemeyi alamadı. Ardından A.B.'ye ödemeyi ne zaman yapacağını sordu. A.B'den ödeme işini halletmek için başka bir yere gideceği cevabını aldı. Ertesi sabah A.B.'nin ev sahibi, Doğantan'a A.B.'nin 'Eşimin akrabası vefat etmiş. Cenazeye gidiyorum' dediğini söyledi. Komşusunun iş yerinin günlerdir kapalı olduğunu gören Resul Doğantan, telefon ile aradığında ise ulaşamadı. Resul Doğantan, durumu polis ekiplerine bildirerek konu ile ilgili şikayetçi oldu. A.B.'nin çevredeki esnaf ve diğer komşular olmak üzere yaklaşık 20 kişiden 30 milyon TL civarında borç aldığı ve geri ödemeden kaçtığı iddia edildi. Öte yandan Doğantan, A.B.'nin kardeşinin daha önce Sultangazi'de başka insanları dolandırdığını ve bunun bir şebeke işi olduğunu iddia etti.

Yaşadığı olay ile ilgili konuşan Resul Doğantan, 'Olay yaklaşık 15 gün önce başımıza geldi. Bizim burada komşumuz var. Yaklaşık 20 yıldır burada. Ben de burada 25 senelik bir esnafım. Çok mütevazi, kendini gösteren bir insandı. Doğal olarak komşu olduğumuzdan dolayı da bizim ticari ilişkilerimizden ziyade muhabbetimiz sürekli vardı. Çay içmeye giderdik. Son zamanlarda bana 'Sen çok iyi bir insansın. Benim de paraya ihtiyacım var. Ben isterim ki hem senin açından hem bizim açımızdan ticaret yapalım. Önce bunu kabul etmedim. Ama bildiğimiz, tanıdığımız biri. Buradaki bütün esnafa ve bize güven verdiği için ısrarı yüzünden kabul ettik. Kısmi bir ticaret yapacağız diye. İlk ticaretin dışında cüzi bir rakam oldu. Ondan sonraki rakamlar maalesef büyük oldu ve hep gecikme oldu. Biz mal alışını yaparken onun POS makinesinden çekiyoruz. Ödemeler hep faizli bir şekilde yani bir ay iki ay ertelemeli dönüş yapmaya başlayınca ben de bundan huylanmaya başladım. En son bana 'Benim biraz ihtiyacım var. Sıkıntılarımı gideririm. Sen bana bu konuda yardımcı oldun' Onun için karttan çekmiştim. Ondan sonra bana 'Güzel bir ticaret var. Toptan mal alacağız. Toptan mal satacağız. Benim çocuğum için sebep ol. Biz bu malları alıp satalım. Hem sana olan borcumuzu ödemiş oluruz. Hem ben rahatlamış olurum. Hem de sen rahatlamış olursun' dedi. Doğal olarak çocuklarını bile tanıyan biriyim. Bir yandan iş yeri burada. Bir yandan da evi de 50 metre aşağıda. Sürekli gördüğüm bir insan' dedi.

'Toplam 25 - 30 milyon lira civarında bildiğimiz bir para almış. Ben dahil yaklaşık 15 - 20 kişiden almış'

Diğer esnaf ve komşuların da dolandırıldığını öne süren Resul Doğantan, 'En son bu iş patlayınca, ödemeyi alamayınca orada biraz ısrarcı olmak. Zorunda kaldım. O akşam bana 'Ben ödemeyi halletmek için gidiyorum' dedi. Gidiş o gidiş. Ev sahibine 'Eşimin akrabası vefat etmiş. Cenazeye gidiyorum' demiş. Ertesi gün ev sahibi bunu bana söyledi. Önce biraz huylandım ama ona baş sağlığı mesajı attım. Ondan sonra olay patlamaya başladı. Burada ne kadar komşu, esnaf, tanıdığı, komşuların akrabaları bu şekilde 'Ticaret yapacağız. Kar payı çok yüksek' demiş ve bunlardan para almış. Toplam 25 - 30 milyon lira civarında bildiğimiz bir para almış. Ben dahil yaklaşık 15 - 20 kişiden almış. Kimisinin adına kredi çekmiş. Herkesten borç almış. Bu borcu almış ve aldığı gibi kaçmış gitmiş. Benim zararım şu anda 2 milyon lira ve şu anda hacizim. Şu an bankalar tarafında hacizlik durumdayım. Çok mağdurum' ifadelerini kullandı.

'Bu kesinlikle şebeke işidir'

Olayın şebeke işi olduğunu söyleyen Resul Doğantan, '15 - 20 gündür dükkanı kapalı. Gittikten sonra ona ulaşamadık. Telefonunu kapatmış. Bunun ağabeyi de Sultangazi'de bunu yapmış. Oradaki insanları, aileleri mağdur etmiş ve kaçmış. Sistem olarak aynı. Bu lastikçiler arasında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde de öyle bir olay duyduk. Önce milletin güvenini kazanıyorlar. 'Ticaret yapacağız' diye kar marjını yüksek yüksek söylüyorlar. Birinci aşamada ufak parayla, ikinci aşamada kısmi veriyor. Üçüncü aşamada hepsini topluyor. 'Sıkışığım. İhtiyacım var. 15 gün sonra sana parayı vereceğiz' gibisinden samimiyet kurduktan sonra insanları, aileleri mağdur edip herkesin çoluğu çocuğu rızkını çalıp gidiyorlar. Karakola gittim. İfade verdim. Senetlerle ve POS cihazından çekilen sliplerle karakola bildirdim. Bu kesinlikle şebeke işidir. Çünkü bundan önce onun kardeşi Sultangazi'de aynen bu işi yapmış. Bu şekilde milleti dolandırmış. Bunun bir avukat kardeşi var. Hukuki çerçevesinde ne gerekiyorsa o işle de o ilgileniyor. Bu adamın üzerine hiçbir mal varlığı yok. Dükkanı bile gitmeden üç gün önce 'Vergi borçlarım var. Ödeyemiyorum' diye yeniden vergi levhası çıkardı. POS makinesi, banka ticari ilişkileri gibi şeyleri kendi eşinin üzerine aldı. Bunu bile yaptı. Bu insanın kalkıp da tek başına böyle bir şey yapması mümkün değil' dedi.