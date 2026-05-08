Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada

Bakan Ersoy, Osmanlı tarihinin hacimli kaynaklarından, 13 eserden oluşan 'Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Külliyatı'nın sergisinin açılışına katıldı. 18 cilt olarak tamamlanan eserin yer aldığı serginin açılışı Eyüpsultan'da Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Açılışta Bakan Ersoy'a Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve diğer davetliler eşlik etti.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin 16. yüzyılda kaleme aldığı Şaka'ik-ı Nu'maniyye, biyografi geleneğimizin köşe taşı, ilim tarihimizin ise sarsılmaz zeminidir. Ancak bu eser sadece 16. asırla sınırlı kalmamış; yüzyıllar boyunca eklenen zeyiller, yapılan tercümelerle Osmanlı'nın kuruluşundan 19. yüzyıla dek kesintisiz devam eden ilmi, kültürel ve edebi hareketin izini sürebileceğimiz muazzam bir külliyata dönüşmüştür. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından dokuz yıl kararlılıkla sürdürülen ve tamamlanan bu proje ile 13 ayrı eser, 18 ciltlik dev bir külliyat halinde araştırmacıların, akademisyenlerin ve kültür dünyamızın istifadesine sunulmuştur. 'Mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir' düsturuyla Aşık Çelebi'den Mecdi Efendi'ye, Atayi'den Akifzade'ye kadar uzanan bu muazzam yazım silsilesi, bizim 'ilimde süreklilik' anlayışımızın en somut göstergesidir. Bu çalışma sayesinde, araştırmacılarımız artık 13 eser ve 18 ciltlik bir bütünlük içinde Osmanlı ilim ve ulema tarihimize dair bilgilere en doğru ve en güvenilir şekilde ulaşabileceklerdir. bin 300'lü yılların başından bin 800'lü yıllara kadar uzanan bu 500 yıllık tarihi süreçte, bir medeniyetin zihin inşasına ve o zihni ayakta tutan ulemanın adanmışlığına şahitlik ediyoruz' dedi.

'Medeniyet hafızamızın sistemli biçimde ihyası anlamına gelen TÜYEK Külliyatı her geçen yıl daha da zenginleşmektedir'

Ersoy, 'Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de bu büyük mirası yalnızca metinler üzerinden değil, görsel ve tarihî bağlamıyla hatırlamamıza vesile olmaktadır. Panelimiz ise bu külliyatın ilmi değerini, tarihi önemini ve araştırma dünyasına sağlayacağı katkıları farklı yönleriyle ele alma imkânı sunacaktır. Osmanlı ilim tarihi, ulema biyografileri, medrese teşkilatı, kitap kültürü, tercüme faaliyetleri, tasavvuf çevreleri, edebiyat tarihi ve sosyal tarih alanlarında çalışan herkes için bu külliyat yeni araştırmalara kapı aralayacaktır. Medeniyet hafızamızın sistemli biçimde ihyası anlamına gelen TÜYEK Külliyatı her geçen yıl daha da zenginleşmektedir. Bu muazzam külliyata, dünyanın en büyük yazma eser portalı olan www.yek.gov.tradresinden de e-kitap olarak erişilebilmektedir' diye konuştu.

Daha sonra Ersoy beraberinde Coşkun Yılmaz ile sergiyi gezdi.