Ayhan Işık(37) ve Zeynep Işık(35) çiftinin dün gece saatlerinde erkek bebekleri dünyaya geldi. 2 kız çocuğu olan çiftin gece saatlerinde üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

3.5 kilo ağırlığında 50 santim boyundaki bebeğe Sedat Peker ismi verildi.

Duygularını anlatan baba Ayhan Işık, "İki tane kız çocuğum vardı zaten. Çok istiyorduk bir oğlan çocuğumuz da olsun diye. Allah'ta nasip etti, bir oğlan çocuğumuz oldu. Biz de Sedat Peker reisimize ithafen adını Sedat Peker koyduk. İsmi gibi adaletli yaşasın inşallah." dedi.