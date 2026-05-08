İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılıkta ifade verdi. Böcek ifadesinde, 'Belediye seçimlerinde resmi görevim olmamakla birlikte reklam ajanslarının ödemelerini ve diğer ödemeleri ben yapıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım. Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim. 1 milyon euronun kaç parça halinde toplandığını hatırlamıyorum' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de bulunduğu 3 kişi, 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten 3 kişi adliyeye sevk edilmiş, savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılıkta ifade verdi. Böcek ifadesinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca veya başka hiçbir kişi ve kurum tarafından hiçbir talep ve baskı olmadığını, kendi özgür iradesiyle ifade vermek için başvurduğunu belirterek, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca SEGBİS sistemiyle alınan ilk ifadem yanlış hatırlamıyorsam 21 Ağustos 2025 tarihinde alınmıştı. O ifademde tek seferde 20 milyon dolar alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiğim iddiası vardı. Bu iddiaları ben ifademde kabul etmemiştim. Bu ifadeden sonra aynı soruşturma numarasıyla belediye çalışanlarıyla ilgili İstanbul'da bir operasyon yapıldı. Bu soruşturmadaki iddialar kapsamında Yasin Yellice, Aydın Günaydın, Cem Oğuz, Özer Uygun, Buse Korkutelmalıoğlu isimli şahıslar gözaltına alınmıştı ve tutuklanmışlardı. Üç gün önce de eşim Zuhal Böcek, Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Manisa'da, Özgür Özel'e verildiği iddia edilen 20 milyon dolar ve eşimin Ekrem İmamoğlu'na verdiği öne sürülen rüşvet iddialarının tamamı asılsızdır. Ancak ben tam tarihini hatırlamamakla birlikte 5 Ocak ile 20 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'ya gitmiştim. Bunun nedeni, Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından bizzat şahsım aranmıştır. Ağbaba ile görüştüm, CHP genel merkezine benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi' ifadelerini kullandı.

İfadesinin devamında, babası Muhittin Böcek'in kendisine, 'Genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin' dediğini aktaran şüpheli Gökhan Böcek, 'Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 milyon euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Ağbaba 1 milyon euro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım. Bu parayı bize seçim çalışmaları döneminde yardımcı olan özel şahıslardan gönüllü olarak vermişlerdir. Ben, Ağbaba'yı aradım, parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon euro parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezine gittim. Danışmaya uğradığımda 6'ıncı katta beni beklediklerini söylediler. Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Ağbaba'yı aradı. Ben, Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım. Daha sonra kimseyle veya genel merkezle görüşmedim. Ben 1 milyon euroyu verdim. Genel Merkez tarafından bu 1 milyon euro haricinde daha fazla başka zamanlarda istenilip istenmediğini bilmiyorum. İstenmiş olsaydı genel merkez benim üzerimden para isteyeceği için haberim olurdu. CHP Genel Merkezince yine seçim döneminde Veli Ağbaba beni arayarak otobüs alınmasını istedi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Genel Merkezce daha önceki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye seçimleri için ve diğer belediye seçimleri için belediyelere yardım yapılıyordu. Ancak 2024 yılındaki yerel seçimlerde babam Muhittin Böcek'in aday olduğu seçimde Genel Merkez bize maddi destekte bulunmadı. Daha önceki seçimlerde destek sağlanıyordu. Bu seçimde yardım yapılmadı. Ağbaba bize, 'Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız' dedi. Büyükşehir Belediye seçimlerinde benim resmi bir görevim yoktu. Ancak bir aile bireyi olarak babama destek olmak amacıyla yanında bulundum' şeklinde konuştu.

Şüpheli Böcek, etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceği haberleri sonrası CHP'li milletvekili ve partililerin kendisi ile görüşmek istediğine vurgu yaparak, 'Benim Cumhuriyet Başsavcılığınıza etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vereceğimin basında yer alması üzerine partili kişiler ve milletvekilleri benimle cezaevinde görüşmek istedi. Bu görüşmeleri kabul etmedim. Ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı, benimle cezaevinde görüşmeye geldi ve görüştüm. Bu görüşmede bana '8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz' şeklinde ifadelerde bulundu. Ancak ben kararımı değiştirmedim. Belediye seçimlerinde resmi görevim olmamakla birlikte reklam ajanslarının ödemelerini ve diğer ödemeleri ben yapıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verilmesi hususunda Veli Ağbaba tarafından arandım. Daha sonra bu durumu babama anlattım. Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın kişilerden temin ettim. 1 milyon euronun kaç parça halinde toplandığını hatırlamıyorum. Bu paranın adaylık süreci için istendiği tarafıma söylendi. Başka bir nakdi yardım götürmedim. 20 milyon dolar verildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir. Antalya'dan havaalanına nasıl gittiğimi ve Ankara'da ulaşımı hatırlamıyorum. Ağbaba bana telefonda 'Özgür Özel'in talimatı var' diyerek 1 milyon euronun verilmesini istedi. Ben bu beyanımın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi talep ediyorum' diye konuştu.