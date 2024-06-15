Bağcılar’da aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği eşi Yeliz Keleş ile üvey amcası İsa Ergün’ü silahla ateş ederek öldüren İslam Keleş hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, daha önce eşi ile amcası arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair bir şey görmediğini belirterek, “Hiç konuşmak istemiyorum aslında herkes acısını yaşasın ben de cezamı çekeyim istedim” dedi.

Öte yandan, duruşmada mahkeme başkanı, maktuller İsa Ergün ile Yeliz Keleş arasında herhangi bir mesajlaşma ve arama kaydının olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini belirtti.

Bağcılar’da 10 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, İslam Keleş (41) üvey amcası İsa Ergün (45) ve eşi Yeliz Keleş’i (32) silahla ateş ederek öldürmüştü. Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İslam Keleş hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler de katıldı.

“Hiç konuşmak istemiyorum aslında herkes acısını yaşasın ben de cezamı çekeyim istedim”

Duruşmada savunma yapan sanık İslam Keleş, kasten ve tasarlayarak bir suç işlemediğini söyleyerek “Hiç konuşmak istemiyorum aslında herkes acısını yaşasın ben de cezamı çekeyim istedim. Yeliz eşim, İsa üvey amcam olur. Olay günü eve gittim, kapıyı eşim açtı. Eşim çocuk odasına geçti. Ben yatak odasına geçtim. Kıyafetlerimi bulamayınca çekmeceye baktım. Eşimin telefonu kapalı bir vaziyette orada duruyordu. Telefon açılır açılmaz 5-6 adet mesaj gördüm. Mesajların İsa’dan geldiğini anladım. Eşime mesajları sesli olarak okudum karşımdayken. ‘Allah belanı versin, eşyalarını toparla git’ dedim. Tartışmaya başladık” dedi.

“Eşim ile amcam arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair bir şey görmedim ve tartışmadık”

Sanık Keleş savunmasının devamında, “Ben sakinleşmek için dışarı çıktım. O esnada boşanma aşamasında mesajları kullanabileceğimi düşünüp eve geri döndüm. Eşimle tartışmaya başladık tekrar. Daha sonra dışarıda olan kızım eve geldi. Ben, eşim İsa’yı çağırır ve bana zarar verirler diye telefonları topladım. Daha sonra evden çıktım. Dışarıda İsa’nın bana doğru geldiğini gördüm. Ben onu görünce geri döndüm. Arkamdan ‘beklesene’ şeklinde bir söz işittim. Ben ‘bekle geliyorum’ dedim. Eve girdim silahımı aldım. İsa’yla beraber benim arabama bindik. İsa ‘beni öldürecekmişsin’ gibi cümleler kullandı. Ben üzerimdeki silahı çıkardım. İsa araçtayken korkutma amaçlı 2 el ateş ettim. Ama üzerime doğru saldırınca maalesef hazin son. 2 kez daha ateş etmek zorunda kaldım. Eve tekrar çıktım. 2-3 el de eşime ateş ettim. Daha sonra çıktım gittim. Olay bu şekilde olmuştur. Ben kasten tasarlayarak bu işi yapmadım. Daha önce eşimle amcam arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair bir şey görmedim ve tartışmadık” dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme başkanı, maktuller İsa Ergün ile Yeliz Keleş arasında herhangi bir mesajlaşma ve arama kaydının olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini belirtti.

Müşteki Alihan Ergün ise beyanında “Rahmetli İsa babam olur. Olay günü halam anneme ‘İslam Yeliz’i vurmuş gidin çocuklara bakın’ diye söylemiş. Ben babamın orada olduğunu bilmiyordum. Oraya gittiğimde İslam’ın çocuklarından babamın vurulduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.

“Anneme ‘polisi ararsan çocukları ve seni öldürürüm’ demiş”

Maktul Yeliz Keleş’in kızı B.K. ise “Olay günü teyzem, eniştem ve ben bizim evin kapısının önüne gittik. Annem kapıyı açtı. Annemle teyzem mutfağa geçti, ben de üstümü değiştirmek için kendi odama geçtim. Annem kolumdan tutup bana ‘polisin numarasını telefonunda hazır tut’ dedi. Daha sonra yatak odasına gitti. Alışık olduğumuz için bir şey soramadık. Sanık ‘neyin ne olduğunu biliyorum beni kandırmaya çalışma karşında salak yok’ şeklinde şeyler söyledi. Annem bizim odamıza geldi ‘KADES yükle’ dedi. Daha sonra telefonumu kilitleyip yastığın altına koydum. 2-3 dakika sonra İslam Keleş anneme ‘kızın telefonunu ver’ dedi. Bu esnada sanığın kötü bakışını gördüm telefonu alıp verdim. Sanık, anneme ‘polisi ararsan çocukları ve seni öldürürüm’ demiş. Sanık silahını aldı çıktı. 5 el dışardan silah sesi duydum. Annem sakince oturuyordu tepki vermiyordu. Sonra mutfağa yöneldim ve bıçak aramaya başladım. Sanık yukarı çıktı annem ona kapıyı açtı. Açar açmaz ateş etti. Hepsini gördüm. O sırada elimden bıçak düştü. Annem yere düştükten sonra da babam silahı doğrulttu, ben babamı ittim. Ben küçük kardeşimi arkama aldım babama ‘git’ diye bağırdım. Ben kapıyı kapatmak için yöneldiğimde beni itti. Apartmanda ‘yardım’ diye bağırdım. Polisler geldi. Biz o evde hapis gibiydik. Her akşam acaba bugün ne olacak diye korkuyorduk. Her akşam bir sorun çıkarıyordu” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İslam Keleş’in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Eylül 2023 tarihinde Bağcılar’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede İslam Keleş’in, eşi Yeliz Keleş ile amcası İsa Ergün arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiği ve önce amcasına 4 el ardından ise eşine 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtilmişti. Sanık İslam Keleş’in ‘eşi kasten öldürmek’ ve ‘tasarlayarak öldürmek’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.