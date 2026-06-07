Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nden düğün magandalarına yönelik emsal bir karar çıktı. Şehir merkezindeki düğün konvoyunda otomobilin camını açan S.D., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Korkuya kapılan çevredekilerin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok geçmeden düğün magandasını yakaladı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı soruşturması sonrası 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Korku, kaygı veya paniğe sebep olabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme, magandanın beraatine hükmetti.

Cumhuriyet Savcısı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırarak maganda S.D. hakkında 5 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Denetimli serbestlik süresinde de rahat durmayan ve kasıtlı bir suça karışan sanık cezaevine gönderildi. Suçun unsurlarının oluşmadığı, korkuya sebep olabilecek bir eylemi olmadığını belirten S.D:, tüfekten ses fişeği attığını ve beraat etmesi gerektiğini iddia ederek kararı temyiz etti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karar imza attı Magandaya verilen hapis cezası oy birliğince onandı.

Kaynak: İHA