Soruşturma sürecinde çok sayıda ajans ve menajerlik şirketi incelemeye alınırken, bir kişinin hem oyuncu temsilciliği üstlenmesi hem de projelerin cast süreçlerinde yer almasının doğurduğu olası çıkar çatışmaları da değerlendirildi. Rekabet Kurumunun gerekçeli karar raporu henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da, sektörde cast ve menajerlik hizmetlerini aynı çatı altında yürüten bazı şirketlere ceza kesildiği ifade ediliyor.

Türkiye'nin önde gelen yapım şirketleri de soruşturma kapsamında

Öte yandan Sabah gazetesinden Funda Karayel'in haberine göre soruşturma yalnızca menajerlik sistemini değil, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinin uygulamalarını da kapsadı. Yapımcıların çalışan ücretlerine ilişkin bilgi paylaşımı ve uluslararası dağıtım stratejileri incelenirken, bazı tarafların uzlaşma yoluna gitmesiyle soruşturmanın ilgili bölümleri sonlandırıldı.

Sektörde şeffaflık ve adil rekabetin güçlendirilmesi hedefi

Uzmanlar, alınan kararın dünya çapında önemli bir dizi ihracatçısı konumuna gelen Türk dizi sektöründe rekabet denetimlerinin daha sıkı uygulanacağına işaret ettiğini belirtiyor. Bu adımla birlikte sektörde şeffaflığın artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.