Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı programa; Kocaeli'nin yanı sıra Düzce, Sakarya ve Yalova'dan da çok sayıda vatandaş katıldı. Kocaeli ve Düzce'den toplam 4 ekibin sahne aldığı etkinlik, coşkulu dans gösterileriyle başladı. Özellikle minik öğrencilerin kendi imkanlarıyla hazırladıkları dans performansları ve seslendirdikleri şarkılar izleyicilerden beğeni topladı.

'Amacımız gençleri ekran yalnızlığından kurtarmak'

Programın açılışında konuşan Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun, derneğin 1964 yılında kurulduğunu hatırlatarak, gelenekselleşen bu gece için bir yıldır aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Özellikle minik grupların velilerine fedakarlıkları için teşekkür eden Uygun, şunları kaydetti:

'Kar, kış, soğuk demedik; velilerimiz her zaman çalışmalara katılarak bu geceye sizler için hazırlandı. Aslında bizim temel amacımız, özellikle bu dansın etrafında gençlerimizi sosyal medyanın ve ekranın yalnızlığından kurtarmak. Onları yaşıtlarıyla ve hemşehrileriyle bir araya getirip, geçmişten kopartmadan geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak. Amacımız, geleneklerinden kopmadan gelecekte var olmalarıdır.'

Ayrıca uygun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı başta olmak üzere, etkinlikte emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

'Kültür, milletin ortak hafızasıdır'

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ise konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selam ve sevgilerini ileterek başladı.

Böylesine güzel ve anlamlı bir gecede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Abiş, 'Kültür, milletin ortak hafızasıdır. Geleneklerimiz, dilimiz, müziğimiz, halk oyunlarımız ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu. Kafkas kültürü de sahip olduğu köklü tarihi, güçlü aile bağları, misafirperverliği ve zengin folkloruyla ülkemizin kültürel mozaiğine çok önemli katkılar sunmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Şahane bir gösteri izledik'

Gecenin sonuna kadar heyecanın eksik olmadığı etkinlikte sergilenen performanslar izleyicilerden de tam not aldı. Etkinliği beğeniyle takip eden izleyicilerden Sami Korkut, organizasyonda emeği geçenleri kutlayarak, 'Şahane bir gösteri izledik, adeta tadı damağımızda kaldı' dedi.