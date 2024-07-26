Bağcılar Necattin Camii’nde okla omzundan vurularak yaralanan imam Dursun Kuru, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuru’nun eşi sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “Eşimin sağlık durumu şükürler olsun, iyi, merak eden, arayan, soran, geri, dönemediğim herkesten Allah razı olsun, dua bekleriz” ifadelerini kullandı.

Bağcılar Necattin Camii’nde 24 Temmuz günü iddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile önce tartıştı ardından geri gelerek cami çıkışında Kuru’yu omzundan okla yaralanmıştı. Olayın ardından imam Kuru, caminin yakınındaki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hemen ameliyata alınmıştı. Burada ok çıkarılırken bölgeye dikişler atılmıştı. Okun isabet ettiği noktada sinirlerin şans eseri zarar görmediği öğrenilirken ameliyat da başarılı geçti. Kuru, bugün sabah saatlerinde son kontrollerin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken saldırgan Muhammet F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmam Kuru’nun eşi Kamile Kuru ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin durumuna ilişkin konuştu.

İmamın eşinden açıklama: “Eşimin sağlık durumu şükürler olsun, iyi”

Kuru’nun eşi Kamile Kuru ise sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Bakan Ali Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayarak “Eşimin sağlık durumu şükürler olsun iyi, merak eden, arayan, soran, geri, dönemediğim herkesten Allah razı olsun, dua bekleriz” ifadeleriyle paylaştı.