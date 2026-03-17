Belediye Hizmet Binası 9 Eylül Salonu'nda düzenlenen iftar programına Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeğinde Başkan Vekili Çebi, masaları tek tek ziyaret ederek şehit ve gazi aileleriyle sohbet etti.

'Şehitlerimizin fedakarlığını ve gazilerimizin cesaretini minnetle anıyoruz'

Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, ''Bu mübarek akşamda sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın büyük onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde dualarımızı aziz şehitlerimiz için ediyor; kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyoruz. Bizler, bugün burada sadece bir iftar sofrasında buluşmadık. Aynı zamanda bu vatanın bağımsızlığı ve geleceği için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aziz emanetleriyle bir araya geldik. Milletçe 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü karşılayacağız. Çanakkale'de yazılan o eşsiz destan, bu milletin vatanı ve bayrağı uğruna neleri göze alabileceğinin en büyük göstergesidir. Bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşırken, o büyük fedakarlığı ve kahramanlığı da saygı ve minnetle hatırlıyoruz. Sizler, bizim baş tacımızsınız. Bu millet, şehitlere ve gazilere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmaz, unutmayacaktır. Çünkü biliyoruz ki bu bayrak özgürce dalgalanıyorsa, bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşanıyorsa bunda aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin büyük cesareti vardır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu anlamlı gecede bizlerle aynı sofrayı paylaşan her birinize saygı ve şükranlarımı sunuyor, Kadir Gece'mizin mübarek olmasını diliyorum. Şimdiden sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, güzel bir bayram diliyorum. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum'' dedi.

''Bu milletin en onurlu ve en kıymetli emanetlerisiniz''

Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hasan Demir, Silivri'de tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün gönderdiği mektubu okudu. Başkan Akgün mektupta şu ifadeleri kullandı:

''Kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, değerli aileleri ve saygıdeğer misafirlerimiz; hepinizi sevgiyle, saygıyla ve en içten duygularımla selamlıyorum. Bu mübarek Ramazan akşamında, sizlerle aynı sofrada buluşmayı, aynı duaya 'Amin' demeyi her zaman büyük bir onur ve mutluluk olarak gördüm. Ne yazık ki bu yıl aranızda bulunamıyorum. Ancak bilinmesini isterim ki kalbim de, dualarım da bu akşam sizlerle aynı sofradadır. Bu gece aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Bu vesileyle, bu mübarek gecenin başta siz kıymetli şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyor; Kadir Gece'mizi en içten dileklerimle kutluyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli ailelerimiz ve vatan için canını ortaya koymuş gazilerimiz, bu milletin en onurlu ve en kıymetli emanetlerisiniz. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Bu bayrak kolay dalgalanmadı. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak, bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin büyük cesareti vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu anlamlı gecede edilen duaların ve tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sizlere, ailelerinize ve aziz milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum.''