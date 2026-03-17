Ligin 27. hafta mücadelesinde Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Gaziantep FK, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, konuk ettiği rakibi Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
1' Maç başladı.
41' Fenerbahçe kontratağında Musaba'nın pasıyla hareketlenen Sidiki Cherif, topla birlikte ceza alanına girip vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan seken top Dorgeles Nene'nin önünde kaldı ve sarı lacivertli oyuncu vuruşunu yapıp ağları havalandırdı.
41’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK (Nene)
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Gaziantep FK
46' İkinci yarı başladı.
51' VAR incelemesinin ardından Asensio'nun topa elle müdahile ettiğine karar verildi.
53' Maxim'in sol köşeye vurduğu penaltı vuruşunda Ederson'un çabası yetersiz.
53’ Gol… Fenerbahçe 1-1 Gaziantep FK (Maxim) (P)
59' Kante'nin ceza sahası dışından vuruşunda top Gaziantepli futbolcunun kafasına çarparak ağlara gitti.
59’ Gol… Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (Abena) (Kk)
68' Hızlı hücumda Guendouzi'nin pasıyla Nene savunma arkasında topa buluştu ve topu sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.
68’ Gol… Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK (Nene)
79' Asensio'nun savunma arkasına pasında Nene kaleciyle karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi. Ve kendisinin 3 takımının 4. golünü attı.
79’ Gol… Fenerbahçe 4-1 Gaziantep FK (Nene)