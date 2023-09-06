Bağımlılık, kişilik bozukluğu değildir. Tıbbi bir hastalıktır. Bağımlılığın doğal bir sonucu olarak, kişiler bir süre sonra bağımlılıklarını sürdürebilmek için yani bağımlılığın yarattığı isteği ya da yoksunluğu ortadan kaldırmak için yalan söyleme, hırsızlık yapma, sözünde duramama hatta birilerine zarar verme gibi davranışlar sergileyebilirler ama bu tamamının kişilik bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Bir süre sonra bağımlılıkla ve bu tür özelliklerle birlikte davranım bozukluğunun, kişinin bir özelliği haline geldiğini görebilmekteyiz. Bağımlılığın tamamen kısır döngü olduğu ve bu kısır döngünün sürdürülmesine yönelik davranışlar olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla medyada etrafına ve kendisine zarar veren insanların, sıklıkla bağımlı olarak nitelendirilmesi ve bağımlılığın bir kişilik bozukluğu olarak nitelendirilmesi doğru değildir.