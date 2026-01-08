İLK KEZ ANTALYA’DA

Türkiye’de ilk kez Antalya’da uygulanacak olan “Kahraman Fareler Projesi” büyük ilgi çekiyor. Arama-kurtarma çalışmalarında çığır açması beklenen projeyle, enkaz altında kalan kişilerin izleri fareler tarafından tespit edilecek.

SIRTLARINA KAMERA TAKILACAK

Projenin tanıtımında konuşan GEA Arama Kurtarma Takım Lideri Erkan Atarer, Afrika keseli sıçanların sırtına yerleştirilen GPS ve kameralar sayesinde, enkaz altındaki hareketlerin anlık olarak takip edilebileceğini aktardı.

İKİNCİL ÇÖKME RİSKİ OLUŞTURMUYOR

Belçika merkezli APOPO iş birliğiyle Türkiye'ye getirilen Jo, Caruso, Wagner, Billy, Kira ve Daniel isimli altı Afrika keseli sıçanı, Muratpaşa'da oluşturulan özel alanda enkaz senaryolarına dayalı eğitimlerden geçiriliyor.

Köpek ve insan gücünün yetersiz kaldığı dar enkaz boşluklarında kullanılması hedeflenen farelerin güçlü koku alma yetenekleri ve hafif yapıları sayesinde ikincil çökme riski oluşturmayacağı ifade ediliyor.

KAMERA ‘GÖZ’ OLACAK

Farelerin sırtına yerleştirilen özel GPS ve kameralar sayesinde ekipler, farelerin izlediği yolları anlık olarak takip edebiliyor. Sırtlarındaki kamera, enkazın derinlikleri ve zor ulaşılan bölgeler hakkında ekiplerin detaylı bilgi almasını sağlarken, farelerin eğitimlerinin ise 3 yıldır sürdüğü belirtildi.

EĞİTİMLER VERİLDİ

19 Temmuz 2017'de imzalanan iş birliği protokolünün ardından belediye tarafından 967 metrekarelik bir alan derneğe tahsis edildi. GEA ekipleri bu süreçte Muratpaşalılara kentsel arama kurtarma eğitimleri verdi, belediye personeline yönelik programlar düzenledi ve afet bölgelerinde Muratpaşa'yı temsilen görev aldı.

ARAMA-KURTARMADA YENİ DÖNEM

GEA Arama Kurtarma Takım Lideri Erkan Atarer, şu bilgileri verdi:

Uzun yıllardır operasyonlara 15–20 kişilik ekiplerle giderek etkili çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorduk. 2021 Aralık ayından beri AFAD tarafından akredite bir ekip olarak görev yapıyoruz. Afet bölgelerinde dron ve klasik arama yöntemlerinin yetersiz kaldığı anlarda neden alternatif bir yöntem olmasın düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirmek istedik.