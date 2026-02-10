İnegöl'ün Tahtaköprü Mahallesi'nde 51 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, "Babam 1953’te kahveyi açar. Kahveden sonra tabi uzun zaman berbercilik, santralcilik yaptığından dolayı bizde babamızın yanında yetiştik.

13 yaşından beri bu kahve işini yapıyorum ben, şu anda tam 50 yıl oldu. 50 yıldan beri de buradayım, kahvemdeyim. 20-25 yıldır da şakamızı yapıyoruz. Bu şakamızı ben İnegöl’de bir toptancıdan aldım.

Toptancıdan aldıktan sonra geldik kahvede böyle şakalarımızı, çay dökmeye başladık. Vatandaşlarımızın bazıları bozuluyor bazıları bozulmuyor. Dedik biz bu şakamızı daha da genişletelim, ondan sonra devam ettik. O zamandan bu zamana da şakamızı yapıyoruz yani.



Valla tepki olarak bazı insanlarımız kızıyor bazıları anladıktan sonra özür diliyor. Ama özür diliyorlar ondan sonra bir daha gülerek geçiştiriyoruz olayı. Geçen arkadaşlar geldiler bana aynı şekil ters olarak bana bir şaka yaptılar onlarda. Arkadaşlar geldiler, söylemişler arkadaşa şaka yapıyor falan diye tabi biz şakamızı yaptık arkadaş kalktı fırladı oturduğu yerden. Bu sefer ben gidiyorum bana sıcak bir şey döktünüz bilmem ne diyerek meğer onlar bana şaka yapmışlar. Birkaç sene daha devam ederiz, sonra emekliye ayrılır gideriz." dedi.

Yaptığı şakaların, 7'den 70'e herkesi önce korkuttuğunu sonra da güldürdüğünü söyleyen Ferudun Türkmen, kıraathanesine gelen bürokrat ve siyasetçilere de şaka yaptığının belirtti. Türkmen, "Daha çok eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bey’e yaptık. İnegöl Kaymakamımız Eren Arslan Bey’e yaptık. AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman’a yaptık. Gelenlere yapmaya çalışıyoruz, onların da hoşlarına gidiyor. Devam ediyoruz gidiyoruz." şeklinde konuştu.