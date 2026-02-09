BUSKİ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kanalizasyon altyapısında yürütülecek çalışmalar kapsamında Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde zaman zaman su kesintisi yaşanacağı bildirdi.

Paylaşıma göre, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Mehter Caddesi ve çevresinde, 10 Şubat 2026 ile 21 Şubat 2026 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ise Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 10 Şubat 2026 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yine 09.00–18.00 saatleri arasında su kesintileri yaşanabilecek.