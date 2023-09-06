Bağımlılıkta tedavi süreci, bağımlının ve bağımlı ailesinin uyumluluğuna göre karar verilerek tercih yapılabilir. Ülkemizde çoğunlukla ayaktan ve yatarak tedavi seçenekleri mevcuttur. İlk basamak, detoksifikasyon dediğimiz bir arınma süreciyle başlar. Kişinin kullandığı maddeden arınmasını sağlayan, bununla birlikte kullandığı maddenin türüne, miktarına ve kullanım yoluna göre kişinin yaşayacağı fiziksel ve psikolojik yoksunluk belirtilerini atlattığı bir süreç olarak tanımlıyoruz. Bunun da hastanede tedavi ekibiyle birlikte sürdürülmesi gerekir. Sıklıkla detoksifikasyon sürecinin, bir bağımlılık tedavisi olduğu ile ilişkili bir yanılgı vardır. Kesinlikle böyle değildir. Aslında önemli olan şey, arındırma tedavisinden sonraki psiko-sosyal müdahale tedavi süreci bağımlının, bağımlı ailesinin ve tedavi ekibinin birlikte işbirliği ile sürmesi gereken bir süreçtir. Çünkü kişi maddeden kurtulmuştur, arınmıştır ama maddenin yaratacağı istek hiçbir zaman bitmeyecektir. Dolayısıyla bu istekle baş etme ve yaşamının yeniden yapılandırma sürecini sürdürmesi için kesinlikle rehabilitasyon sürecine ihtiyacı vardır.