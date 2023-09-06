Bursaspor, deplasmanda Karacabey Belediye Spor ile oynadığı maç sonrasında kötü tezahürat nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü, 2 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen Karacabey Belediye Spor - Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz müsabakasındaki 'rahatsız edici ve olumsuz tezahürat' sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi çerçevesinde PFDK'ya sevk edilmiştir" ifadelerine vurgu yapıldı.