Düşerek kanlar içinde kalan genci, cep telefonundaki yapay zeka asistanı Siri ailesine haber vererek kurtardı.

Olay, İnegöl’ün kırsal İsaören Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. M.D. (28) isimli genç, atına binerek doğa gezisine çıktı. İddiaya göre ürken at bir anda hızlanarak genci sırtından düşürdü ve üzerine bastı. Kanlar içinde yerde kalan genç baygınlık geçirdi.

Gencin cebindeki cep telefonunda bulunan yapay zeka asistanının kazayı algılayarak annesini aradığı öğrenildi. Ailenin ihbar üzerine genci olay yerinde bulduğu belirtildi. Yaralı genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ